"2019-cu ildə Avropanın ən yaxşı adaları" açıqlanıb

ABŞ-ın "Travel and leisure" nüfuzlu səyahət jurnalının oxucuları arasında aparılan sorğuya əsasən Yunanıstanın "Milos" adası "2019-cu ildə Avropanın ən yaxşı adaları" nominasiyasında birinci yeri qazanıb.

Milli.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bundan əlavə, yunan adaları Avropanın 15 ən yaxşı adaları siyahısına da daxil edilib. Belə ki, Krit adası 2-ci, Paros 4-cü, Santorini 5-ci yerləri qazanaraq Yunanıstanı bu nominasiyada birinci edib. Eyni zamanda, bu dörd ada dünyada ən yaxşı adalar siyahısında da (Milos dördüncü, Krit yeddinci, Paros on birinci, Santorini on dördüncü) yer alıb.

Milli.Az

