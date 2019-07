Qızı barda döyüb bu hala saldılar - FOTO

İngiltərənin Mançester şəhərində yaşayan gənc qız gecə klubunda döyülüb.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, klubdan çıxanda qıza 3 nəfər yaxınlaşıb və birlikdə əylənməyi təklif ediblər. Amma qız təklifi qəbul etmədiyi üçün onu döyüblər.

18 yaşlı Qabriela dostu Kayli adlı dostu ilə kluba gedib. Klubdan çıxan qız hücuma məruz qalıb. 3 nəfər gənc onlara yaxşınlaşıb. Onlardan biri Qabrielaya ayaqlarını çox bəyəndiyini deyib və birlikdə əylənməyi təklif edib. Amma rədd cavabı alıb.

Rədd cavabı alan gənclərdən biri eynəkli Kayliyə işarə edərək Qabrielaya "Dostun kimi dörd gözlü olmaq istəyərsənmi" sualını verib və yumruqla vurub. Sonra isə üçü də qıza hücum edərək onu döyüblər.

Milli.Az

