Husilərin dronları Səudiyyə Ərəbistanında hava limanına hücum edib

Bakı. Trend:

Yəmənin "Ənsar Allah" hərəkatının üsyançıları (husilər) Jizan şəhərində yerləşən beynəlxalq hava limanına hücum edib.

Trend-in məlumatına görə, həmin hücum pilotsuz uçuş aparatları vasitəsilə həyata keçirilib.

Bunu etməzdən əvvəl husilər Ər-Riyad tərəfindən Yəməndə hərbi əməliyyatlar davam edildiyi halda yeni hücum təşkil edəcəklərini deyib.

Ər-Riyad məlumatı təsdiq edərək əlavə edib ki, üsyançıları dronu hrəbçilər tərəfindən məhv edilib.

