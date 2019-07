Qax Olimpiya İdman Kompleksində 16 yaşlı yeniyetmələr arasında keçirilən Respublika Şahmat Olimpiadasında altıncı tura yekun vurulub.

Publika.az xəbər verir ki, altı turun nəticəsinə görə, A qrupunda Səbinə Rzalı, B qrupunda isə Yunis Mahmudzadə maksimum xalla liderlik edirlər.

Qeyd edək ki, hər iki idmançı Sumqayıt şahmat məktəbinin yetirmələridir. İsveçrə sistemi üzrə keçirilən və 11 turdan ibarət olan turnirdə 551 şahmatçı yarışır.

