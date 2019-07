Avropa Liqasında cavab oyunu üçün çıxan “Səbail” Rumıniyaya çatıb

Avropa Liqasının I təsnifat mərhələsində Rumıniya "Universitatya"sı ilə cavab oyunu üçün səfərə çıxan "Səbail" komandası Krayova şəhərinə çatıb.

"Report"un məlumatına görə, kollektiv əvvəlcə Türk Hava Yollarına məxsus Bakı - İstanbul - Buxarest təyyarə reysi ilə Rumıniya paytaxtına gedib. Oradan isə nümayəndə heyəti avtobusla matçın keçiriləcəyi şəhərədək 4 saatlıq yol qət edib.

Heyətdə mərkəz müdafiəçisi Elvin Yunuszadə ağrıları üzündən son məşqləri buraxmalı olub. Lakin o da səfərə çıxanlar arasındadır. Yunuszadənin oyunadək hazır olacağına ümid bəslənilir.

Bu gün Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da "Səbail"in görüşün keçiriləcəyi İon Oblemenko stadionunda məşqi və baş məşqçi Aftandil Hacıyevin mətbuat konfransı olacaq. Oyun isə iyulun 18-də eyni saatda başlanacaq.

Buxarest hava limanında "Səbail"in qanalı yarımmüdafiəçisi Maykl Essyenə maraq diqqətdən yayınmayıb. Yerli sakinlər ulduz futbolçu ilə şəkil çəkdiriblər.







