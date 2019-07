UEFA Avropa Liqasında I təsnifat mərhələsinin cavab görüşləri start götürüb.

"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə 3 matç keçirilib. "Banants" "Çukariçli" ilə qarşılaşmada Serbiyada olduğu kimi, Ermənistanda da darmadağın olub.

Mərhələni Farer adalarının "Klaksvik" və Bolqarıstanın MOİK (Sofiya) komandaları da adlayıb.

Avropa Liqası

I təsnifat mərhələsi, cavab oyunları

16 iyul

19:00. “Banants” (Ermənistan) - “Çukariçki” (Serbiya) - 0:5

İlk oyun – 0:3

21:00. “Klaksvik” (Farer adaları) - “Riteryay” (Litva) - 0:0

İlk oyun – 1:1

22:30. “Titoqrad” (Monteneqro) - MOİK (Sofiya, Bolqarıstan) - 0:0

İlk oyun – 0:4.



