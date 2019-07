Bu gün avrokuboklarda 11 oyun keçiriləcək

Bu gün 2019/2020 avrokubok mövsümündə II təsnifat mərhələsinə vəsiqə qazanacaq növbəti komandalar müəyyənləşəcək.

“Report” xəbər verir ki, Çempionlar Liqası (ÇL) və Avropa Liqasının I təsnifat mərhələsinin cavab oyunlarından sonra ümumilikdə 11 komanda növbəti raunda yüksələcək. “Qarabağ” “Partizani” səddini keçəcəyi təqdirdə, “Riqa” (Latviya) - “Dandolk” (İrlandiya) cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq.

Çempionlar Liqası

I təsnifat mərhələsi, cavab oyunları

20:30. “Riqa” (Latviya) - “Dandolk” (İrlandiya)

İlk oyun - 0:0

21:00. “Rusenborq” (Norveç) - “Linfild” (Şimali İrlandiya)

İlk oyun - 2:0

21:00. “Qarabağ” (Azərbaycan) - “Partizani” (Albaniya)

İlk oyun - 0:0

21:00. AIK (İsveç) - “Ararat-Armenia” (Ermənistan)

İlk oyun - 1:2

21:30. “Lüdoqorets” (Bolqarıstan) - “Ferensvaroş” (Macarstan)

İlk oyun - 1:2

22:00. “Pyast” (Polşa) - BATE (Belarus)

İlk oyun - 1:1

22:00. ÇFR (Kluj, Rumıniya) - “Astana” (Qazaxıstan)

İlk oyun - 0:1

22:15. “Maribor” (Sloveniya) - “Valür” (İslandiya)

İlk oyun - 0:3

22:15. “Sutyeska” (Monteneqro) - “Slovan” (Bratislava, Slovakiya)

İlk oyun - 1:1

22:45. “Seltik” (Şotlandiya) - “Sarayevo” (Bosniya və Herseqovina)

İlk oyun - 3:1





Avropa Liqası

I təsnifat mərhələsi, cavab oyunları

20:00. “Çixura” (Gürcüstan) - “Fola Eş” (Lüksemburq)

İlk oyun - 2:1



