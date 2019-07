Ermənistanda heç kim qalmayacaq, hamısı... - Paşinyanın SON HƏMLƏSİ

Bu həftə Ermənistanda heç kim qalmayacaq, hamısı Amerikada olacaq.

Publika.az xəbər verir ki, bunu politoloq Elxan Şahinoğlu feysbuk səhifəsində yazıb.

"Xarici işlər naziri Zöhrab Mnasakanyan iyulun 18-də Vaşinqtonda «dini azadlıqlar» konfransında iştirak edəcək. Ermənistan parlamentinin sədri Ararat Mirzoyan isə artıq Amerikadadır. O Vaşinqtonla yanaşı Nyu-York və Bostnda işgüzar görüşlər keçirəcək. Bu son deyil. Ermənistan baş nazirinin müavini Tiqran Avinyan da Amerikaya yola düşür. O da Nyu-Yorkda hansısa konfransda iştirak edəcək. Bir sözlə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Amerikaya əməlli-başlı siyasi desant göndərib. Paşinyan Amerikadan pul qopara bilməsə də, siyasi dəstəyə hələ də ümidlidir", - o qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.