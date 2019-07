ABŞ Prezidenti Donald Tramp Türkiyəyə F-35 qırıcı təyyarələrini satmayacaqlarını bildirib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, buna səbəb Türkiyənin Rusiyadan S-400 zenit-raket kompleksi almasıdır.

"Və indi biz Türkiyə deyirik... Biz sizə F-35 təyyarələrini satmayacağıq. Biz də çətin vəziyyətdə qalmışıq, onlar da. Danışıqlar davam edir, görək qarşıdakı günlərdə nə baş verəcək." - Tramp deyib.

Tramp S-400 məsələsinə görə Obamanı günahlandırıb.

Milli.Az

