Türkiyənin Diyarbəkir vilayətində 3 terrorçu məhv edilib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, Kulp mahalında hava əməliyyatı keçirilib.

Əməliyyat zamanı 3 terrorçu zərərsizləşdirilib.

Qeyd olunur ki, regionda əməliyyat davam edir.

Milli.Az

