Rusiyada ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, Kuban regionunda Qelencik yolunda minik avtomobili ilə yük maşının toqquşub.

Qəza nəticəsində 4 nəfər ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Milli.Az

