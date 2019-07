Hollandiya yığmasının futbolçusu Mateys de Liqt İtaliyanın "Yuventus" klubu ilə beşillik müqavilə imzalamaq üçünTurinə gəlib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, "Ayaks"dan transfer edilən müdafiəçi yaxın müddətdə tibbi müayinədən keçəcək.

Qeyd edək ki, transfer "Yuventus"a 75 milyon avroya başa gəlib.

Milli.Az

