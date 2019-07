Türkiyədə 49 yaşlı qadın intihar edib.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla xəbər verir ki, o, özünü çılpaq halda yaşadığı evin 4-cü mərtəbəsindən atıb. Xəstəxanaya çatdırılan Hülya adlı qadının həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Hadisə Türkiyənin Samsun şəhərində baş verib. Onun özünü niyə çılpaq halda atmasının səbəbi bilinmir.

Hülya adlı qadının 4 il əvvəl də intihara cəhd etdiyi məlum olub.

(milli.az)

