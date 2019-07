"Nestle" şəkərsiz şokolad icad edib

Bakı. Trend:

"Nestle" şirkəti şəkərdən istifadə etmədən şokolad istehsal etməyə imkan verən yeni texnologiyanı patentləşdirib.

Trend-in məlumatına görə, şirkət şokolada ağ örtük əlavə edib.

İstehsal prosesində ağ örtüyün tərkibini fruktoza olan toz halına gətiriblər - təbii şəkər əvəzedicisi.

"Nestle" bu texnologiyanı istifadə edən ilk istehsalçıdır.

Şəkərsiz şokoladın bu payız satışa çıxması gözlənilir. Satış üçün ilk ölkə Yaponiya olacaq.

Eyni zamanda, şəkərin istifadəsindən tamamilə imtina etmək mümkün deyil. Belə ki, əvvəlcə onun tərkibi 40 faiz azaldılacaq.

