Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski 22 rayon administrasiyası rəhbərini işdən azad edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçısı bununla bağlı müvafiq fərman imzalayıb.

Əldə edilən məlumata görə, məmurların işdən çıxarılması Ukraynanın keçmiş prezidenti Petr Poroşenkonunun səlahiyyət müddətinin bitməsi ilə bağlıdır. (Qafqazinfo)



