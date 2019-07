Azər Axşamı şikəst həyat yoldaşını atdığına görə QINADILAR - FOTO

Aktyor-aparıcı Azər Axşam sosial şəbəkədə sərt tənqidlərə məruz qalıb.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, buna səbəb aktyorun ikinci həyat yoldaşı ilə fotosunun yer aldığı xəbərin paylaşılması olub. İləyicilər onu sağlamlığını itirən ilk həyat yoldaşını atmaqda ittiham ediblər:

"Şikəst qadını yarı yolda buraxmaq insanlıqdan deyil. Həyat bumeranqdı. Yaşatdığını yaşamasan ölməyəcəksən".

Qeyd edək ki, bir neçə il bundan öncə Azər Axşam birinci ailəsi ilə bir yerdə qəza keçirib. Hazırda öz dayısı qızı ilə evlidir.

Onun ilk evliliyindən Cavidan adlı bir oğlu var. Cavidan anası ilə birlikdə Fransada yaşayır.

Milli.Az

