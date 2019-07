36 yaşlı rus aktrisası Svetlana Xodçenkova "İnStyle" jurnalının avqust nömrəsinə çəkilib.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, aktrisanın İnstaqramdakı səhfiəsində açıq-saçıq şəkillərə rast gəlmək mümkün deyil. Amma jurnal üçün Sveta soyunmaq qərarına gəlib.

Svetlana divara söykənərək çılpaq foto çəkdirib. Onun boynunda isə ilanabənzər kolye var. Bir neçə foto artıq jurnalın İnstaqram səhifəsində paylaşılıb.

