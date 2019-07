Bakı. İlhamə İsabalayeva - Trend:

Bu ilin yanvar-may aylarında Azərbaycanda 1238 əkiz, 36 üçəm doğulub.

Dövlət Statistika Komitəsindən Trend-ə verilən məlumata görə, bu ilin 5 ayı ərzində Ədliyyə Nazirliyinin rayon (şəhər) qeydiyyat şöbələri tərəfindən 56 254 doğulan körpə qeydə alınıb.

Əhalinin hər 1000 nəfərinə bu göstərici ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə dəyişməyərək eyni səviyyədə (13,7) qalıb. Körpələrdən 1238-i əkiz, 36-sı isə üçəm doğulanlardır.

