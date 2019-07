Zaur Kamal müğənni Şəbnəmə atmaca atıb.

Milli.Az yenicag.az-a istinadla xəbər verir ki, canlı yayımda bir neçə müğənninin, eləcə də Şəbnəm Tovuzlunun yaşlanmış halını əks etdirən fotolar nümayiş olunub.

Zaur Şəbnəmə lağ edib:

"Bu, küpəgirən qarıya oxşayır. O qədər botoks vurdurub ki, aparat qəbul etmir".

Milli.Az

