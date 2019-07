Tanınmış kulinar, qastranom Nüsrət sevgilisinə evlilik təklif edib.



Metbuat.az bildirir ki, o, bu təklifi sosial şəbəkə hesabında etdiyi paylaşımla elan edib. Nüsrət ətin içərisinə tək qaş üzük qoyaraq, "O mənə hə dedi" başlıqlı paylaşım edib.



Həmin görüntünü təqdim edirik:

