“Bakcell” MMC iyulun 30-dan bəzi internet paketlərini bahalaşdıracaq.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə şirkətin abunəçilərinə müraciətində bildirilir.

Belə ki, “Gündəlik 25 MB” paketinin qiymətinin 10 qəpikdən 15 qəpiyə, “Gündəlik 50 MB” paketinin isə 20 qəpikdən 25 qəpiyə çatdırılması nəzərdə tutulub.



