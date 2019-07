Bu saatlarda avtobuslar pulsuz olacaq - DİQQƏT

“Qarabağ” bu gün saat 21:00-da Çempionlar Liqasının I təsnifat mərhələsində "Dalğa Arena"da Albaniyanın Partizani klubuyla qarşılaşacaq.

Publika.az xəbər verir ki, azarkeşlərin stadiona rahat gedib-qayıtmasını təmin etmək üçün Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən (klubun müraciəti əsasında) xüsusi avtobuslar ayrılıb.

18:30-19:45 arası "Koroğlu" metrostansiyasından "Dalğa Arena"ya avtobuslar hərəkət edəcək. "Qarabağ" loqolu avtobuslara yalnız oyun bileti ilə giriş olacaq.

Oyundan sonra isə avtobuslar yenidən azarkeşləri stadiondan "Koroğlu" metrostansiyasına geri qaytaracaq.

