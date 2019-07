Planeti dağıdıcı fəlakətlər gözləyir - Alimlərdən xəbərdarlıq

Alimlər planetimizi dəhşətli fəlakətlərin gözlədiyi barədə xəbərdarlıq ediblər.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, yaxın 2-3 il ərzində zəlzələ və sunami təhlükəsi Yeri öz cənginə alacaq. Təbii fəlakətlər artacaq.

Kaliforniyada güclü zəlzələ olacaq. Santa-Barbara və Los-Ancelesin şimalı da fəlakətdən qurtula bilməyəcək.

Çini də problemlər gözləyir. Ekspertlərin fikrinə əsasən, Pekinin 150 kilometrliyində 7 bal gücündə zəlzələ olacaq. Eyni aqibət Tayvanı da gözləyir.

Avropalılara da təbiət sürpriz hazırlayıb. İspaniya sahillərini, Portuqaliya sahillərini sunami dalğaları zəbt edəcək.

Milli.Az

