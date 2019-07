"Taxt oyunları" serialının ulduzu Sofi Törner ilə müğənni Co Conas İtaliyada bal ayındadır.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, cütlük bal ayına öncə Maldiv adalarından başlayıb. Onlar tətil fotolarını sosial şəbəkədə paylaşıblar.

Qeyd edək ki, onların toy mərasimləri keçən ay Fransada baş tutub.

