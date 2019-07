Argentinada güclü yeraltı təkanlar qeydə alınıb.

Publika.az xəbər verir ki, Katamarkanın Tinaqosta rayonundan 47 km məsafədə 4,5 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzinin xəbərinə görə, yerli vaxtla 00:31-də qeydə alınan yeraltı təkanların episentri San Antonio de los Kobres məntəqəsindən 104 km məsafədə, 205 kilometr dərinlikdə yerləşib.

Titrəyiş Boliviya, Çili və Argentinada hiss olunub.

Xəsarət alan və dağıntılar barədə məlumat verilməyib.

