Məşhur türk müğənnisi Ebru Polat sosial şəbəkədə bikinidə çəkilən video paylaşıb.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, Ebrunun bu videosu izləyiciləri tərəfindən çox bəyənilib. Bəziləri videoya "Bədən quruluşunla göz qamaşdırırsan" rəyini yazıblar.

Müğənni videoya "Bikinidə foto paylaşanlar, video paylaşsınlar, "no shop no filter" tamamilə canlı" başlığını yazıb.

Qeyd edək ki, Polat bir müddət əvvəl dodağı ilə şüşə qapağını açmışdı.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.