Ötən gecə ilin ikinci Ay tutulması gerçəkləşib.

AMEA-nın Nəsirəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasından Publika.az-a verilən məlumata görə, proses saat 01:31-də maksimum həddə olub.

Təbiət hadisəsi saat 02:59-da başa çatıb.

Ay tutulması Azərbaycanda müşahidə olunmayıb. Bu təbiət hadisəsini Türkiyə, Cənubi Amerika, Avropa, Afrika, Asiya, Avstraliya və Rusiyada görmək mümkün olub.

Qeyd edək ki, 2019-cu ilin ilk Ay tutulması yanvarın 21-də baş verib.

