Şimali Uelsin Harlek şəhərinin tarixi mərkəzindəki küçə dünyanın ən sərt yoxuşlu küçəsi hesab edilir.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, "Ffordd Pen Llech" küçəsinin bucaq meylliyi 37.5 dərəcə təşkil edir. Küçə "Ginnesin Rekordlar Kitabı"na daxil edilib.

Bu vaxta qədər isə Yeni Zelandiyanın Danidin şəhərindəki Bolduin-strit ən sərt yoxuşlu küçə sayılırdı. Bu küçənin bucaq meylliliyi 35 dərəcədir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.