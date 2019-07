Göyçayda 2 uşaq anası ailəsi ilə mübahisə etdi, özünü kanala atdı

Bakı. Samir Əli - Trend:

Göyçay rayonunda gənc qadın ailə münaqişəsi zəminində özünə qəsd etmək istəyib.

Trend-in məlumatına görə, hadisə rayonun Çaxırlı kəndində baş verib.

Kənd sakini, 1991-ci il təvəllüdlü Rüstəmova Şahidə Zahir qızı ailə üzvləri ilə mübahisə edib. Mübahisə nəticəsində qadın evdən çıxaraq özünü kəndin kənarındakı su kanalına atıb. Ailə üzvlərinin köməkliyi ilə qadını xilas etmək mümkün olub.

Qadın Göyçay Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Məlumata görə, Ş.Rüstəmova 2 azyaşlı uşaq anasıdır.

