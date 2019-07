Təəccübləndirən trend - Əsasən, 20 yaşlı qızlar edir - FOTOlar

Son vaxtlar müxtəlif trendlər və dəblər gündəmi zəbt edir.

Milli.Az baku.ws-ə istinadən bildirir ki, bu dəfə dəb qadınlar arasında yayılıb.

İngilis qəzetinin yazdığına görə, qadınlar ön üst dişlərinin arasında kiçik boşluq saxlayırlar. Məşhur modellərin dəb saldığı yeni diş trendinə həkimlər də dəstək verirlər.

Dünyaca məşhur diş həkimi Mark Huges deyir ki, qadınların dişləri arasındakı boşluq düz və simetrik olmalıdır.

Həkim deyir ki, dişləri arasında boşluq istəyən qadınlar əsasən 20 yaş arasında olurlar.

Bu da, onların müasir dəblə ayaqlaşmaq istəyindən irəli gəlir.

Milli.Az

