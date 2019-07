"Hercai" serialı ilə məşhurlaşan türkiyəli aktrisa Ebru Şahini görmək istəyən fanatları ekran işinin çəkildiyi məkana axın ediblər.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, onlar sənətçi ilə şəkil çəkdirmək istəyiblər. Lakin pərəstişkarların çoxluğunu görən mühafizəçilər buna əngəl olub, meydandan uzaqlaşdırmaq qərarına gəliblər. Fanatlara təzyiq olunduğunu görən Ebru isə məsələyə qarışıb və foto üçün gələnlərin uzaqlaşdırılmasına müdaxilə edib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.