Teleaparıcı Xoşqədəm Hidayətqızı maraqlı video paylaşıb.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, aparıcı təndirə çörək yaparkən çəkilən videosunu İnstaqram səhifəsində paylaşıb. O, videogörüntüsünü belə şərh edib:

"Lerikdə gözəl bacılarımla çörək bişirdik. Ev işləri, yemək bişirmək mənim ən sevdiklərimdəndir. Görək bəyənəcəksiz?"

Aparıcının paylaşımı qısa müddət ərzində səksən mindən çox insan tərəfindən bəyənilib. Ona çoxlu sayda şərhlər yazılıb.

