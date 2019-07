"100 faiz sekslə məşğul olublar, hərəkətlərindən bilinir" - FOTO

Britaniyanın ITV kanalında yayımlanan populyar "Love Island" ( Sevgi adası ) realiti-şousunda daha bir cütlük cinsi əlaqədə olub.

Milli.Az xarici mətbuata istinadla xəbər verir ki, şouda bu dəfə sekslə məşğul olanlar Anna Vakili və Jordan Hames cütlüyüdür. Onların intim kadrları efirdə yayımlanıb.

Anna Cordan ilə cinsi əlaqədə olduğunu danmağa çalışsa da, izləyicilər onun yalan danışmaqda ittiham ediblər.

"Anna və Cordan 100 faiz sekslə məşğul olublar. Otaqdan gələn inilti səslərindən və yorğanın altındakı hərəkətlərdən aşkar bilinir", - deyə digər iştirakçılar onları ifşa edib.

Qeyd edək ki, illər əvvəl Azərbaycanda da bu tipli "Qəfəs" realiti-şousu yayımlanıb.

