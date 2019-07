Şəkidə Xan sarayının həyətində yerləşən tarixi Xan çinarının budağının qırılaraq insanların üzərinə düşməsi nəticəsində vəfat edən Xatirə Ağamalıyevanın görüntüləri yayılıb.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, sosial şəbəkədə yayımlanan videoda Gəncə şəhərində müəllim işləyən X.Ağamalıyevanın dərs zamanı və dəfn olunduğu zamankı görüntüləri əks olunub.

Dəfn mərasimində yaxınları ilə birgə şagirdləri də iştirak edib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.