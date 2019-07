"Beşiktaş" ilə yolları ayıran Gökhan Törenin yeni klubu müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yarımmüdafiəçi Super Liqanın digər təmsilçisi "Yeni Malatyaspor"a transfer olub. 27 yaşlı futbolçu ilə 1+1 illik müqavilə imzalanıb.

Qeyd edək ki, Gökhan Töre 2013-cü ildən "Beşiktaş"da çıxış edirdi.

