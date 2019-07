FAO Azərbaycanda heyvandarlıqla bağlı yeni layihənin icrasına başlayır

BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO) Azərbaycanda "Xəstəliklərə nəzarət və baytarlıq diaqnostikası üzrə milli potensialın təkmilləşdirilməsi” layihəsinin icrasına başlayır.

“Report” xəbər verir ki, bu gün layihənin təqdimatı keçirilib.

Bildirilib ki, layihə ümumilikdə ölkədə heyvan sağlamlığına, eləcə də insan sağlamlığına, qida təhlükəsizliyinə və kənd təsərrüfatı məhsullarının rəqabətliliyinin yaxşılaşmasına töhfə verəcək. Layihə çərçivəsində Milli Referans Laboratoriyasının və 6 regional sınaq laboratoriyasının əməkdaşları, özəl və dövlət qurumlarında fəaliyyət göstərən baytarlar beynəlxalq və yerli mütəxəssislərin müxtəlif sahələrdə (nümunələrin yığılması, daşınması, risk əsaslı nəzarət və xəstəlik hallarının təsbih edilməsi) təlimlərinə cəlb ediləcək. 2020-ci ilə qədər davam edəcək layihənin məqsədi endemik və ekzotik transsərhəd heyvan xəstəliklərin qarşısının alınması, diaqnostika və erkən təsbiti üçün Azərbaycanın müvafiq qurumlarının potensialının artırılmasıdır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.