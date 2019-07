Məşhur meyxanaçı Ələkbər Yasamallı da son günlər trendə çevrilən "Face App" proqramı vasitəsilə "qocalıb".

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, söz ustadının paylaşımı pərəstişkarları tərəfindən maraqla qarşılanıb. Onlar qocalmağın Yasamallıya yaraşdığını bildiriblər. Həmin fotoları təqdim edirik.

Milli.Az

