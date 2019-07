Xalq artisti Həmidə Ömərova “Mən öləndən sonra xoşbəxt idim” adlı yeni kitabını təqdim edib.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə aktrisa özü instaqramda məlumat verib.

“15- 20 ildə yazdığım həyat hekayələrimin bir hissəsini və ssenarimin 1-ci hissəsini nəşr etdirdim. Çox az sayda. Məndən əzizlərimə, dostlarıma yadigar qalar...” , - deyə xalq artisti qeyd edib.

