Naxçıvana uçan təyyarə təcili eniş etdi

Bakı-Naxçıvan təyyarəsi havaya qalxarkən problem yaranıb.



Metbuat.az bildirir ki, 267 nömrəli reyslə uçan təyyarə havaya qalxarkən quş sürüsü ilə toqquşub. Olay nəticəsində təyyarə təcili eniş etməyə məcbur olub. Məsələ ilə əlaqədar "Azərbaycan Hava Yolları" QSC (AZAL) ilə əlaqə saxlanılıb.



Qurumun ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə köməkçisi Paşa Kəsəmənski bildirdi ki, bu gün səhər saatlarında Naxçıvan-Bakı istiqamətində reys həyata keçirən “Azərbaycan Hava Yolları”na məxsus Airbus 320 təyyarəsi quş ilə toqquşub.



"Bu hadisə texniki göstəricilərə təsir etmədiyinə görə hava gəmisinin kapitanı uçuşu davam etdirmək qərarı alıb və uçuş ştat rejimində keçib", - deyə Paşa Kəsəmənski bildirib.



Təyyarə Bakıda uğurlu eniş edib, xəsarət alan yoxdur. (Baku.ws)

