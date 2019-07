Rusiya Türkiyəyə istehsal etdiyi döyüş təyyarələrini satmaq təklifi verib.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Baş nazirinin köməkçisi Yuri Borisov danışıb.

Borisov bildirib ki, Türkiyəyə rus istehsalı döyüş təyyarələrinin tədarük edilməsini ehtiva edən bir razılaşma üçün görüşməyə hazırdırlar.

