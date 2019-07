“Keşlə” Rumıniya klubuna satdığı futbolçusunu icarəyə götürür

“Keşlə” sabiq futbolçusu Sezar Meza Kollinin Rumıniyanın “Universitatya” klubundan icarəyə götürür.

Bu barədə “Report”a klubun meneceri Eldəniz Yusifov məlumat verib. Onun sözlərinə görə, 28 yaşlı paraqvaylı yarımmüdafiəçi artıq Bakıya gəlib. O, tibbi baxışdan uğurla keçəcəyi təqdirdə, 1 il icarə əsasında “Keşlə”nin formasını geyinəcək.

Qeyd edək ki, “Keşlə” Meza Kollini ötən ya hazırda “Səbail”in Avropa Liqasının I təsnifat mərhələsindəki rəqibi Rumıniyanın “Universitatya” klubuna satıb. Paraqvaylı oyunçu 3 illik müqaviləyə qol çəksə də, əsas heyətə düşmə bilmirdi. O, daha əvvəl “Zirə”də də çıxış edib.



