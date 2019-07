100 illik bina çökdü - Ölü və yaralılar var

Hindistanın Maharaştra əyalətinin paytaxtı Mumbayda çökən dördmərtəbəli binanın dağıntıları altından 14 nəfərin cəsədi çıxarılıb.

Publika.az xəbər verir ki, ötən gün baş verən hadisədən 9 nəfər yaralı şəkildə xilas ola bilib.

Yanğınsöndürmə və Fövqəladə Hallara Müdaxilə Qüvvələri binanın dağıntıları altında 20-ə yaxın insanın qaldığını ehtimal edir.

Binanın ən az 100 yaşı olduğu deyilir.

Dünyanın ən çox insan yaşayan şəhərlərindən olan Mumbayda binaların təhlükəsizliyi ən əsas problemlərdən biridir.

Zümrüd

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.