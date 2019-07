Rihanna lüks villasını şok qiymətə kirayə verdi - FOTOLAR

Təxminən 1 ildir Londonda yaşayan məşhur müğənni Rihanna Hollivudda yerləşən lüks villasını 28 funt-sterlinq (təxminən 36 min manat) qarşılığında kirayə verib.

Metbuat.az bildirir ki, içində film salonu, 6 yataq otağı və 8 hamamı olan dəbdəli ev görənləri heyrətləndirir. Rihanna İngiltərəyə köçmə qərarını “The New Times” qəzetinə açıqlayaraq bunu jurnalistlərdən gizlənmək üçün etdiyini bildirmişdi.

Bu möhtəşəm evdə hər cür şəraiti olan idman zalı və yüksək keyfiyyətli film sistemi də var. Bundan başqa evdə spa və olduqca böyük bir hovuz da mövcuddur.

