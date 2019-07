Kişi şpaqaçılarımız Macarıstanda keçirilən dünya çempionatında çıxış edib

Bakı. Trend:

Qılıncoynadanlarımız Kənan Əliyev və Ruslan Həsənov Macarıstanın paytaxtı Budapeşt şəhərində keçirilən dünya çempionatında kişi şpaqaçıların şəxsi kateqoriyasında iştirak edib.

Trend-in məlumatına görə, qrup mərhələsində keçirdiyi 5 görüşdən 2-ni qalib başa vuran Kənan Əliyev plley-offda Rusiya təmsilçisi Nikita Qlazkova 4:15 hesabı ilə uduzub. Qrupda keçirdiyi 6 görüşdən 3-də qələbə qazanan Ruslan Həsənov isə pley-offda çexiyalı Jiri Berana 7:15 hesabı ilə məğlub olub.

İyulun 17-də Səbinə Kərimova,Sevil Bünyatova,Anna Başta və Valeriya Bolşakova qadın sablyaçıların şəxsi yarışında mübarizəyə qoşulacaq.

