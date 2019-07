Yay aylarında başgicəllənmələr, halsızlıq, yorğunluq, iştahsızlıq kimi hallar artır. Bir çoxu bunu immun sistemin zəifləməsi ilə əlaqələndirir.

Publika.az xəbər verir ki, fitoterapevt Sadiq Salami xroniki yorğunluğun səbəblərindən, qan azlığı və immunitet zəifliyini aradan qaldıran üsullardan danışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.