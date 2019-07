Bu ilin I yarısında "Bakı Metropoliteni" QSC-nin xidmətindən 116,6 milyon sərnişin istifadə edib.

Bu barədə “Report”a Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.

Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1,5% azdır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.