Gənc qız avtobusun altında qalaraq can verdi - ANBAAN VİDEO

Türkiyənin Kocaeli şəhərinin Qəbzə ərazisində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, 18 yaşlı Günay Gönülaçar hərəkətdə olan sərnişin avtobusunun altında qalıb.

Ağır yaralanan gənc xəstəxanaya aparılsa da, həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Qorxunc qəza anbaan təhlükəsizlik kameralarına əks olunub. Görüntülərdə gənc qızın hərəkətdə olan avtobusdan endiyi və buna görə də yıxılaraq altında qaldığı məlum olur.

Polis avtobusun sürücüsünü saxlayıb. O, ifadəsi alındıqdan sonra həbsxanaya göndərilib.

