Şəkidəki bədbəxt hadisədə xəsarət alanların son durumu ilə bağlı RƏSMİ

Səhiyyə Nazirliyi Şəkidə iyulun 14-də baş verən bədbəxt hadisə zamanı xəsarət alanların son vəziyyəti barədə məlumat yayıb.

Nazirliyin mətbuat xidmətindən Milli.Az-a verilən məlumatda bildirilir ki, Şəki Mərkəzi Rayon Xəsdtəxanasında müalicə alan Elxan Məmmədovun vəziyyəti hazırda orta-ağır stabil qiymətləndirilir.

Kliniki Tibbi Mərkəzdə müalicəsi davam edən İlkin Məmmədov ümumi şöbədə palataya köçürülüb və valideynlərinə onun yanında qalması üçün şərait yaradılıb. Vəziyyəti isə orta-ağır stabil qiymətləndirilir.

Milli.Az

