Türkiyəyə köçən müğənni Sevinc Ağaşirinova rəqs məşqlərindən qalmır.

Milli.Az xəbər verir ki, cazibədar ifaçı instaqram hesabından qısa şortda etdiyi rəqsin videosunu paylaşıb.

Sevincin əcnəbi ulduzların səhnə şousunu xatırladan rəqs performansını təqdim edirik:

Qeyd edək ki, ilanla klip çəkdirərək şou-biznesə iddialı giriş edən Sevinc Ağaşirinova bir müddət öncə efirlərə çıxmaq üçün can atsa da, indi gözə dəymir. Buna səbəb onun ikinci dəfə ailə həyatı qurmasıdır.

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.