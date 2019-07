Son günlərin trendi sistemin oyunu imiş - Şəkillər oğurlanır - ŞOK İDDİA

Son günlərdə sosial şəbəkələrdə trendə çevrilən "Faceapp" proqramı ilə bağlı iddialar yayılıb. İddiaya görə, proqramın məqsədi şəxsi məlumatları oğurlamaqdır.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla xəbər verir ki, iddialara görə "FaceApp" proqramı istifadə edənlərin gənclik fotosu sistemə köçürülür və müəyyən yerlərə göndərilir. Dünyadakı bir çox ölkə və şirkətlərin üz tanıma texnologiyasından istifadə etdiyini nəzərə alsaq, bu real görünür.

"Faceapp" proqramı 2017-ci ildə yayımlansa da, son vaxtlarda sürətlə yayılmağa başlayıb. Burada siz proqramdakı fotonuzu paylaşdığınız zaman məlumatların hər kəsə görünməsini qəbul etmiş olursunuz. Bu proqramı istifadə edərək proqrama qalıcı, geri alına bilməyən, müəllif haqqı olmayan bir lisenziya verirsiniz.



Qeyd edək ki, dünyadakı bir çox ölkə və özəl şirkətlər üz tanıma texnologiyasından istifadə edirlər. İsrail ordusu işğal etdiyi bölgələrdə Fələstinlilərə qarşı bu sistemdən istifadə edir, sərhədlərdə insanların müəyyən edilməsində, internet bankçılıqda, cinayətkarların tapılmasında bu texnologiya işlədilir. Hətta Çin höküməti bu texnologiya ilə 50 min nəfərlik bir konsertdə axtarılan cinayətkarı tapıb.

Mütəxəxsislər həmçinin bildirir ki, sosial mediada "10 il əvvəl və sonra" trendinə qoşularaq fotolarını paylaşan insanlar da təhdid altındadır. Belə ki, bu trend də üz tanıma alqortimlərini təkminləşdirmə məqsədi güdürmüş. Üz tanıma şirkəti "Kairos"un qurucusu B.Braken sistemin mənfi niyyətli istifadələrə açıq olduğunu bildirib.

